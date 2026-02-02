Συμβαίνει τώρα:
Ντοκ Ρίβερς: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πει ότι θέλει να είναι στους Μιλγουόκι Μπακς»

Η δήλωση του προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς για το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς / Reuters / Gary A. Vasquez-Imagn Images

Τα μετεγγραφικά σενάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει… φωτιά στο NBA, αλλά ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς δεν έδειξε να ανησυχεί για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μιλώντας σε εκπομπή του ESPN, ο Ντοκ Ρίβερς υπενθύμισε τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν λίγες ημέρες, ότι θέλει να είναι στους Μιλγουόκι Μπακς και τόνισε ότι η επιθυμία του είναι να επιστρέψει υγιής για να βοηθήσει την ομάδα.

«Ο Γιάννης θα παίξει. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Απλώς δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό το σημείο. Προοδεύει. Ο Γιάννης θέλει να είναι υγιής. Έχει πει όλα όσα πρέπει να ακούσουμε. Ότι θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω ως προπονητής αυτή τη στιγμή».

Στις ΗΠΑ πάντως, εμφανίζονται πιο βέβαιοι από ποτέ ότι θα υπάρξει σύντομα ανταλλαγή για τον “Greek Freak”.

