Ντόναλντ Τραμπ: Νέο σόου στον τελικό του US Open

Χαιρέτησε τον κόσμο πριν την έναρξη του τελικού ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιανίκ Σίνερ
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το “παρών” στον τελικό του US Open ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να δει από κοντά την τιτανομαχία ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του US Open.

Η παρουσία του, μάλιστα, προκάλεσε… πρόβλημα στην έναρξη του αγώνα, καθώς λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, η αναμέτρηση ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση.

Ο ίδιος, πάντως, ήταν ευδιάθετος και χαιρέτησε τον κόσμο, όταν μπήκε στο γήπεδο.

Να σημειωθεί ότι ο τελικός του US Open θα γίνει με κλειστή οροφή, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Νέα Υόρκη.

