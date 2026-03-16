Ντόντα Χολ για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί – Δεν ζηλεύω κάτι από του άλλους σέντερ της ομάδας»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (17/3/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, για το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Ντόντα Χολ μίλησε για το ματς, αλλά και τον ανταγωνισμό του με Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Ντόντα Χολ υπογράμμισε το σκληρό παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, ενώ υποστήριξε ότι οι τρεις σέντερ του Ολυμπιακού δίνουν ο καθένας κάτι ξεχωριστό στην ομάδα του Μπαρτζώκα.

Οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ

Για το τι πρέπει να προσέξουν οι ερυθρόλευκοι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε: “Ειλικρινά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και πιο physical και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Να το απολαύσουμε και να παίξουμε ομαδικά. Έτσι πιστεύω ότι θα είμαστε ΟΚ και θα αφήσουμε πίσω το κακό παιχνίδι που είχαμε στο Μονακό“.

Για το αν “ζηλεύει” κάποιο από τα χαρακτηριστικά των άλλων δύο σέντερ του Ολυμπιακού: “Δεν ζηλεύω κάτι για να είμαι ειλικρινής (γέλια). Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλοι μας φέρνουμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή τριάδα, φέρνουμε διαφορετικά πράγματα και πρέπει να το απολαμβάνουμε και όπως είπα και πριν, να παίζουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού“.

Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο: “Ανυπομονώ να μας δώσουν την ενέργειά τους όπως κάνουν πάντα. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι μαζί και πάμε να πάρουμε τη νίκη“.