Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης είχαν τετ-α-τετ κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – ΑΕΚ με χαμόγελα και «γαλλικά»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην ΑΕΚ, στον ημιτελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας γκαρντ τέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην του ομάδα και κλήθηκε -μεταξύ άλλων- να μαρκάρει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αμέσως μετά από μια φάση που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε φάουλ στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι δυο τους είχαν ένα αστείο τετ-α-τετ εντός παρκέ.

Θέλοντας να πάρουν καλύτερη θέση, οι δυο γκαρντ ήρθαν κοντά, είχαν αλληλοσπρωξίματα, με τον παίκτη της ΑΕΚ να λέει κάποια “γαλλικά” στον πρώην συμπαίκτη του και τον παίκτη του Ολυμπιακού να γελάει.