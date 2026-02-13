Ντόρτμουντ – Μάιντς 4-0: «Τεσσάρα» και στο -3 από την κορυφή της Bundesliga οι «Βαυαροί»

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τις γκέλες της Μπάγερν Μονάχου μέσα στο 2025 και μετά το 4-0 επί της Μάιντς, μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή της Bundesliga στους 3 βαθμούς, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Με τον Γκιρασί να σκοράρει δις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ “καθάρισε” εύκολα τη Μάιντς στην 22η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Μπέιερ και ένα αυτογκόλ στο φινάλε της αναμέτρησης να αυξάνουν το δείκτη του σκορ στο ματς της Bundesliga.

Οι “Βαυαροί” κατάφεραν έτσι να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να… πιέσουν ακόμη περισσότερο την Μπάγερν Μονάχου, αναζωπυρώνοντας τη “μάχη” του τίτλου στο γερμανικό πρωτάθλημα.