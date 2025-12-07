Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ 2-0: Άνετη νίκη για τους Βεστφαλούς στη Bundesliga

Η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ με 2-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Bundesliga, χάρη στα τέρμα του Μπραντ και του Σλότερμπεκ.

Ο Γιούλιαν Μπραντ στο 43′ άνοιξε το σκορ για την Ντόρτμουντ με σουτ μέσα από την περιοχή, που κατέληξε στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ. Ο Σλότερμπεκ έκανε το 2-0 με υπέροχο γκολ, αφού διέσπασε την άμυνα και με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το τελικό σκορ.

Πλέον, η Ντόρτμουντ είναι στην 3η θέση με 28 βαθμούς και η Χόφενχαϊμ με 23 είναι στην 5η θέση της Bundesliga.