Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Παρτιζάν είπαν το δικό τους «αντίο» στον Σέρβο προπονητή

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 67 ετών άφησε ο πρώην προπονητής της Παρτιζάν Βελιγραδίου, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, βυθίζοντας στη θλίψη το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έδινε γι’ αρκετά χρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταμόσχευσης νεφρού, στην οποία υποβλήθηκε πέρυσι, και πρόσφατων επιπλοκών που αφορούσαν την καρδιά και τους πνεύμονές του. Ενώ εργάστηκε σε διάφορους ευρωπαϊκούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λιμόζ και αρκετές ιταλικές ομάδες, ο Βουγιόσεβιτς είναι πιο διάσημος για τη θητεία του στην Παρτιζάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό την τεχνική καθοδήγησή του, ο σύλλογος του Βελιγραδίου κυριάρχησε στη χώρα και μάλιστα έφτασε στο φάιναλ φορ της Euroleague το 2010 (σ.σ. οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό με 83-80 στην παράταση). Διετέλεσε επίσης προπονητής των εθνικών ομάδας της Σερβίας/Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Ο Βουγιόσεβιτς αφήνει πίσω του τεράστια κληρονομιά ως ένας από τους πιο σεβαστούς προπονητές ως προς την τακτική και τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς του αθλήματος στην ιστορία των Βαλκανίων. Μάλιστα, το 2008-09 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Euroleague!

Με ανακοίνωσή της, η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Σέρβο κόουτς: “Η οικογένεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς και η Παρτίζαν έλαβαν την είδηση ότι σήμερα, 8 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Η σύζυγός του, Άνα, και ο γιος του, Λούκα, επιβεβαίωσαν την πληροφορία που όλοι φοβόντουσαν, μετά την επιδείνωση της υγείας του ανεπανάληπτου «ασπρόμαυρου» στρατηγού πριν από μερικές εβδομάδες. Με την παρούσα ανακοίνωση, η Παρτίζαν εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου για την ημερομηνία και τον τόπο της επιμνημόσυνης τελετής και της κηδείας”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ZBOGOM DUŠKO.



Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-belom generalu pogoršalo… pic.twitter.com/LAw8lkneJt — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 8, 2026

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του σπουδαίου προπονητή με ανάρτησή του στα social media: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Panathinaikos BC AKTOR expresses its deepest sorrow for the loss of Duško Vujošević, a coach who left his own distinctive mark on Serbian and European basketball.



Our sincere condolences to his family and loved ones.#paobcaktor pic.twitter.com/4dkgvzU7fr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 8, 2026

Ανάλογη ανάρτηση ήρθε και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.

We are deeply saddened by the passing of Duško Vujošević.



A true teacher of the game and a coach who left an indelible mark on European basketball. His passion, knowledge, and dedication inspired generations of players and fans alike.



Our thoughts are with his family, friends,… pic.twitter.com/SR6TBZaTnr — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 8, 2026

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».