Ντραγκόφσκι: «Έφυγα από τον Παναθηναϊκό λόγω του χάους στην ομάδα»

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίντζεβ Λοτζ.

«Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντραγκόφσκι στη συνέντευξη που έδωσε στο Meczyki.pl.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πολωνός εξήγησε επίσης ότι ένιωθε ότι ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από μία δεκαετία που αγωνίστηκε στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία.

Τα λόγια του Ντραγκόφσκι

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», τόνισε ο Ντραγκόφσκι.

Για το πώς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. Έχω εκπλαγεί θετικά από την ποιότητα στη Βίντζεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό.

Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό».