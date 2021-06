Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα γήπεδα όχι μόνο με τα γκολ του, αλλά και με τη φυσική του κατάσταση, καθώς στα 36 του χρόνια δεν έχει χάσει καθόλου την… σπιρτάδα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ γυμνάζεται σε εξαντλητικό ρυθμό και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι, όπου και “έκλεψε” ξανά τις εντυπώσεις, στο φιλικό της Εθνικής του ομάδας κόντρα στην Ισπανία.

Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 36χρονος Ρονάλντο έκανε ένα αδιανόητο σπριντ για να βρεθεί από τη μία περιοχή στην άλλη, μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση κι ενόψει του Euro 2020.

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw