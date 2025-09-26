Ο 40χρονος Μπρεντ Πέτγουεϊ στο Ρέθυμνο: Επιστροφή στη δράση για τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση στα 40 του χρόνια, με τον Αμερικανό ψηλό να ενισχύει το Ρέθυμνο στη National League 2.

Επτά χρόνια μετά την πρώτη του απόσυρση, ο Μπρεντ Πέτγουεϊ θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ρεθύμνου και θα το ενισχύσει στο πρωτάθλημα της National League 2.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αγωνιστεί στο Ρέθυμνο και τη διετία 2011-2013, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2025.

Να σημειωθεί ότι ο Πέτγουεϊ τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Ρέθυμνο, ενώ αγωνίστηκε στο εργασιακό πρωτάθλημα του Ρεθύμνου με το όνομα Πετγουάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ρέθυμνο Cretan Kings (@rethymnobc)

H ανακοίνωση του Ρεθύμνου

“Το Ρέθυμνο Cretan Kings είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν από τους πιο αγαπημένους αθλητές που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ομάδας μας, τον Μπρεντ Πέτγουεϊ.

Με ύψος 2,05μ., ο έμπειρος power forward αποτελεί μια από τις πιο γνώριμες και αγαπητές μπασκετικές φιγούρες για το Ρέθυμνο, έχοντας αγωνιστεί μαζί μας την διετία 2011-2013, σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας του συλλόγου στην Α1 κατηγορία. Ο Πέτγουεϊ ξεχώρισε όχι μόνο για τις αθλητικές του ικανότητες και το εντυπωσιακό του παιχνίδι, αλλά και για τον χαρακτήρα του, που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους τους φιλάθλους.

Η σπουδαία καριέρα του περιλαμβάνει σημαντικές διακρίσεις και εμπειρίες σε κορυφαία ευρωπαϊκά και ελληνικά πρωταθλήματα, με σημαντικότερη τη θητεία του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Μπερντ είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου αφού δημιούργησε οικογένεια και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πόλη μας.

Με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια των Cretan Kings, έχοντας τη βεβαιότητα πως η παρουσία του θα συμβάλει καθοριστικά στην επόμενη ημέρα του συλλόγου μας στις Εθνικές κατηγορίες”.