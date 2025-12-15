Ο αγώνας Τζόκοβιτς – Μουζέτι στην Αθήνα βρέθηκε στο top5 της ATP για το 2025

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του 2025 παρακολούθησε το αθηναϊκό κοινό στο Hellenic Championship, αφού ο τελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντσο Μουζέτι κέρδισε μία θέση στο σχετικό top 5 της ATP.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Αθήνα φιλοξένησε ένα τουρνουά της ATP και το αποτέλεσμα ήταν μία σπουδαία αναμέτρηση για τον πρώτο τίτλο του Hellenic Championship, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να “λυγίζει” σε φοβερό ματς τον Λορέντσο Μουζέτι, με 2-1 σετ και ανατροπή.

Σύμφωνα με την ATP ήταν μάλιστα το 4ο καλύτερο παιχνίδι για το 2025, με τον Λορέντσο Μουζέτι να βρίσκεται και στην κορυφή της λίστας, με τον αγώνα του κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ στο Τορίνο.

Το top 5 της ATP για το 2025

1. Μουζέτι – Ντε Μινόρ 7-5, 3-6, 7-5 (Τορίνο)

2. Ντιμιτρόφ – Μόνφιλς 7-6, 4-6, 7-6 (Indian Wells)

3. Αλκαράθ – Χούρκατς 6-4, 6-7, 6-3 (Ρότερνταμ)

4. Τζόκοβιτς – Μουζέτι 4-6, 6-3, 7-5 (Αθήνα)

5. Μουτέ – Ρουν 7-5, 5-7, 7-6 (Ρώμη)