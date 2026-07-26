Tour de France: Ποδηλάτης συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή

Προβληματισμός επικρατεί στους διοργανωτές του Tour de France, με τους οπαδούς του ποδηλατικού γύρου να δημιουργούν πρόβλημα στους αθλητές που συμμετέχουν. Η κατάσταση “ξέφυγε” στις Άλπεις, με τους fans να προκαλούν αρκετές πτώσεις συμμετεχόντων.

Το πρωί του Σαββάτου (25.07.2026), ο πρωτοπόρος του Tour de France, Τάντεϊ Πογκάκαρ, αναγκάστηκε να απομακρύνει θεατές από τη διαδρομή καθώς ανέβαινε με ταχύτητα τη διάσημη διαδρομή Alpe d’Huez.

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Κάποιοι άλλοι ποδηλάτες, όμως, δεν ήταν τόσο τυχεροί. Ο ποδηλάτης της Movistar, Einer Rubio, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από μια τρομακτική πτώση. Ο Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει να πατήσει έναν οπαδό που ξαφνικά μπήκε μπροστά του.

Ο οδηγός κατάφερε να μη χτυπήσει τον “τρελό” οπαδό, αλλά ο Ρούμπιο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία του κόστισε την ευκαιρία για τη νίκη αη διαδρομή και έθεσε τέλος στον αγώνα του, λίγες μόνο ημέρες πριν από τον τερματισμό.

Ο Ρούμπιο παρέμεινε για μία ώρα στο ιατρικό όχημα στην κορυφή της διαδρομής Alpe d’Huez, αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Του έκαναν επίδεση πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ.

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Termina qui il Tour di Einer Rubio



Il corridore della Movistar è stato costretto al ritiro dopo un violento impatto con l’ammiraglia della UAE Team Emirates che si è improvvisamente fermata davanti a lui.



Einer ha ricevuto circa 20 punti ed è stato subito trasportato… pic.twitter.com/78eAEa5huq — Eurosport (@Eurosport_IT) July 24, 2026

Ένας άλλος ποδηλάτης στάθηκε τυχερός που γλίτωσε σοβαρούς τραυματισμούς, αφού συγκρούστηκε με την πλάτη μιας κοπέλας που έτρεχε με τα χέρια ψηλά στη μέση του δρόμου, με την πλάτη στραμμένη προς τον αγώνα. Η αναταραχή αυτή έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για τη λήψη περισσότερων μέτρων προς τους, οι οποίοι υπήρχαν φορές που -για κάποια παρεξήγηση- ήρθαν ακόμα και στα χέρια.

Que paciencia la de ese tipo, para no darle una mejor paliza a ese anciano encabronado



Durante la etapa 19 del Tour de France (Gap-Alpe d’Huez, 127,9 km) en Alpe d’Huez (Francia), durante el paso de una caravana publicitaria, se produjo una pelea entre espectadores junto a… pic.twitter.com/pWLwt6ZnsF — Anxious Vids(@Anxiousvids) July 24, 2026

Αλλαγή προγράμματος λόγω της φωτιάς

Η εκκίνηση της τελευταίας φάσης του Tour de France, προγραμματισμένη για αυτήν την Κυριακή 26 Ιουλίου, άλλαξε ριζικά εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει πλήξει το Μπορντό.

Η διαδρομή περιορίζεται στα 89 χιλιόμετρα, με εκκίνηση πλέον όχι από το Thoiry αλλά απευθείας από τα Champs-Élysées. Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς οι εκτεταμένες πυρκαγιές που μαίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία απασχολούν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών του κράτους, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να περιορίσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του αγώνα.