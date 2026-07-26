ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση στον ώμο ο Τάχα Άλι

Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη εξάρθρωση στον ώμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και κρίνεται αμφίβολος για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου (30/07, 20:45).

Στο μεταξύ, οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό και έδωσαν έμφαση στην τακτική και στην επιθετική ανάπτυξη.

Οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν ενώ ο Σορετίρε έβγαλε μέρος της προπόνησης.