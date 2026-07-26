Τσβόλε – ΑΕΚ 2-3: Φιλική νίκη για την Ένωση με ανατροπή στην ανατροπή και δυο γκολ του Βάργκα

Με πρωταγωνιστή τον Μπάρναμπας Βάργκα, που πέτυχε δυο γκολ, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό της καλοκαιρινής της προετοιμασίας στην Ολλανδία και παρέμεινε αήττητη σε αυτές τις αναμετρήσεις που “χτίζεται”.

Παρά το κακό διάστημα που είχε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου -με μεσοαμυντικά προβλήματα- η ΑΕΚ έβγαλε καλά στοιχεία στην επίθεση και με δυο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα, πήρε τη φιλική νίκη. Το επόμενο φιλικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη (29.07.2026, 18:00) με αντίπαλο τη Σάμσουνσπορ.

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Οι “κιτρινόμαυροι” ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 33′, διαμορφώνοντας το 0-1 του πρώτου μέρους, με τον Κοϊτά να σκοράρει με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή (η τύχη του χαμογέλασε, καθώς μετά από κόντρα άλλαξε η πορεία της μπάλας).

Η Τσβόλε μπήκε δυνατά στην επανάληψη και κατάφερε να “γυρίσει” το ματς. Στο 51′ οι Ολλανδοί έφυγανστην αντεπίθεση, η άμυνα της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, με τον Ράισινγκερ να βγαίνει απέναντι από το τέρμα της Ένωσης και να κάνει το 2-1.

Η ΑΕΚ έβγαλε στη συνέχεια καλά επιθετικά στοιχεία και έφερε “τούμπα’ την αναμέτρηση με τα γκολ του Βάργκα, με τις αλλαγές του Νίκολιτς να βοηθάνε (Μάνταλος και Ζίνι πέρασαν στο ματς). Στο 68′ ο Μαρίν έφυγε στον κενό χώρο από τα δεξιά, πήρε την μπαλιά του Μάνταλου και με μία γλυκιά σέντρα βρήκε τον Βάργκα ο οποίος με κεφαλιά προ κενής εστίας ισοφάρισε για την Ένωση.

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Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα (87′) η Ένωση πήρε τη νίκη. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα προς το μέρος του Ούγγρου επιθετικού και αυτός αφού τη βρήκε πρώτα με το κεφάλι και μετά με το πόδι την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το τελικό 2-3.

Η αρχική ενδεκάδα της Τσβόλε (Χένρι φαν ντερ Βεχτ): Ντε Χράαφ, Φλοράνους, Άερτσεν, Σόμερ, Σόρενσεν, Κόστονς, Ράιζιγκερ, Βίργκεβερ, Όστινγκ, Γκράβες, Τόμας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (82′ Κουτέσα), Μαρίν, Κοϊτά (61′ Μάνταλος), Ζούμπκοφ (61′ Ζίνι), Βάργκα (92′ Ελίασον), Γιόβιτς (92′ Σαχαμπό)