Η Βάσκο ντα Γκάμα θέλει τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού σύμφωνα με το ESPN

“Σειρήνες” από Βραζιλία για Μεχντί Ταρέμι. Όπως αναφέρει το ESPN Brazil, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Βάσκο ντα Γκάμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στη μετεγγραφική λίστα της Βάσκο Ντα Γκάμα, μαζί με τον Λουτσιάνβο Ροντρίγκες.

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Ο 34χρονος Ταρέμι αγωνίζεται απ’ το καλοκαίρι του 2025 στον Ολυμπιακό, μετρώντας την περσινή σεζόν 16 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Vasco busca atacante de área e tem dois estrangeiros na mira #FutebolNaESPNhttps://t.co/6tgHfvyi4p — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 26, 2026

Θυμίζουμε ότι στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι πιάνει θέση ξένου, ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για το μέλλον του Γιάρεμτσουκ.