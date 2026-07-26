Αθλητικά

Η Βάσκο ντα Γκάμα θέλει τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού σύμφωνα με το ESPN

Το ρεπορτάζ από τη Βραζιλία για τον Ιρανό επιθετικό των Πειραιωτών
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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“Σειρήνες” από Βραζιλία για Μεχντί Ταρέμι. Όπως αναφέρει το ESPN Brazil, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Βάσκο ντα Γκάμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στη μετεγγραφική λίστα της Βάσκο Ντα Γκάμα, μαζί με τον Λουτσιάνβο Ροντρίγκες.

Ο 34χρονος Ταρέμι αγωνίζεται απ’ το καλοκαίρι του 2025 στον Ολυμπιακό, μετρώντας την περσινή σεζόν 16 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Θυμίζουμε ότι στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι πιάνει θέση ξένου, ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για το μέλλον του Γιάρεμτσουκ.

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Αθλητικά
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