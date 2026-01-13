Συμβαίνει τώρα:
Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γυμναστήριο μετά τη μάχη με τη λευχαιμία

Με ένα πλατύ χαμόγελο επέστρεψε στο γυμναστήριο ο Ιταλός αγωνιστής της ζωής
Ο Ακίλε Πολονάρα στο γυμναστήριο, φωτογραφία από instagram
Ο Ακίλε Πολονάρα στο γυμναστήριο, φωτογραφία από instagram

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να συγκινεί με την αυταπάρνηση που δείχνει στη μάχη με τη λευχαιμία. Ο Ιταλός διεθνής επέστρεψε στις προπονήσεις γεμίζοντας με αισιοδοξία όλον τον κόσμο.

Λίγους μήνες μετά τη διάγνωση με λευχαιμία και μετά από μεταμόσχευση μυρελού των οστών, η οποία είχε και επιπλοκές, μιας και έμεινε για αρκετές μέρες σε κόμμα με τους γιατρούς να δίνουν τότε στον Πολονάρα λίγες πιθανότητες να επιζήσει.

Ο Ιταλός τα κατάφερε για ακόμα μία φορά και πάτησε στα γυμναστήρια για να αποδείξει ότι η θέληση για ζωή καταπολεμά τα πάντα.

Το συγκινητικό μήνυμα του γυμναστή του

«Η καριέρα ενός μεγάλου πρωταθλητή αποτελείται επίσης από αναγκαστικές στάσεις, σιωπές και επανεκκινήσεις. Και μερικές φορές, η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ακίλε Πολονάρα με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω την αποκατάστασή του και ήταν τιμή και υπέροχο συναίσθημα για μένα που μπόρεσα να τον βοηθήσω να ξεπεράσει προκλήσεις που ξεπερνούν το παρκέ. Πάμε πρωταθλητή!».

