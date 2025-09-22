Ο Ακίλε Πολονάρα μέσα από το νοσοκομείο: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει τη μεγάλη “μάχη” για τη ζωή του. Ο 34χρονος Ιταλός πάουερ φόργουορντ της Σάσαρι θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών για την αντιμετώπιση της μυελογενούς λευχαιμίας και… έδωσε ραντεβού στα παρκέ.

Ο Ακίλε Πολονάρα βρήκε συμβατό δωρητή μυελού των οστών κι έστειλε το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο στη Μπολόνια, όπου νοσηλεύεται και θα υποβληθεί στην απαραίτητη μεταμόσχευση μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο Πολονάρα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τις ευχές και τη στήριξη που δέχτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του και έστειλε μήνυμα επιστροφής στην αγωνιστική δράση, μετά από μια δεύτερη νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο.

A message from @ilpupazzo33 to everyone



Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

“Γεια σας, παιδιά! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ! Τα λέμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!” αναφέρει ο Πολονάρα στο μήνυμά του.