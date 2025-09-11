Ο Άλεξ Μουμπρού, προπονητής της Εθνικής Γερμανίας πάσχει από παγκρεατίτιδα

Ο Άλεξ Μουμπρού έκανε γνωστό πως λόγω της παγκρεατίτιδας που τον ταλαιπωρεί, δεν είναι σε θέση να βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας στη συνέχεια του Eurobasket, ως πρώτος προπονητής και θα συνεχίσει να βρίσκεται καθισμένος στην άκρη του πάγκου, εμψυχώνοντας με την παρουσία του τους αθλητές του.

Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, πάσχει από παγκρεατίτιδα και αυτό τον ανάγκασε να χάσει όλα τα παιχνίδια των ομίλων της ομάδας του, καθώς βρισκόταν στο νοσοκομείο. Αλλά και επίσης, τον αναγκάζει να μην μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο ως βασικός προπονητής της Γερμανίας. Γι΄αυτό ο Άλαν Ιμπραχίματζιτζ θα συνεχίσει να έχει αυτόν τον ρόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άλεξ Μουμπρού έκανε δηλώση για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας πως «δεν είμαι καλά. Πάσχω από παγκρεατίτιδα». Ενώ, το λόγο πήρε και ο αντικαταστάτης, αναφέροντας: «Ο Άλεξ Μουμπρού είναι εδώ και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την απόφαση του Άλεξ. Χρειάζεται θάρρος. Δοκίμασε τα πάντα για να επιστρέψει».

Τι είναι η παγκρεατίτιδα

Η παγκρεατίτιδα είναι μια σπάνια νόσος , αλλά αρκετά σοβαρή, στην οποία προκαλείται φλεγμονή στο πάγκρεας. Η καταστροφή του παγκρέατος εμφανίζεται, όταν τα παγκρεατικά ένζυμα ενεργοποιούνται και αρχίζουν να επιτίθενται στο πάγκρεας. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, η παγκρεατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία μέσα στον αδένα, σοβαρή βλάβη των ιστών, μόλυνση, και σχηματισμό κύστεων.

Η σοβαρή παγκρεατίτιδα μπορεί, επίσης, να προκαλέσει βλάβη, αν τα ένζυμα και οι τοξίνες απελευθερωθούν στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμαν να μπορούν να βλάψουν άλλα ζωτικά όργανα, όπως την καρδιά, τους πνεύμονες και τα νεφρά. Η παγκρεατίτιδα αναπτύσσεται σταδιακά και τείνει να γίνετε χειρότερα. Υπάρχουν δύο είδη παγκρεατίτιδας, η οξεία και η χρόνια.