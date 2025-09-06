Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ προπονήθηκε και παίζει στο Ελλάδα – Ισραήλ

«Πάνοπλη» αναμένεται να εμφανιστεί η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket, αφού ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού κράτησε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ εκτός του αγώνα με την Ισπανία, αλλά το Σάββατο (06/09/25) ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κατάφερε να βγάλει το κανονικό πρόγραμμα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στην προπόνηση και τέθηκε ουσιαστικά στη διάθεση της “γαλανόλευκης” για το ματς με το Ισραήλ στο Eurobasket.

Ο Σαμοντούροφ ήταν η ευχάριστη έκπληξη της Ελλάδας στο φετινό Eurobasket, αλλά πριν το ματς με την Ισπανία είχε νιώσει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στη νίκη πρωτιάς της Εθνικής μπάσκετ.