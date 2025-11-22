Ο Αλεξάντερ Ίσακ αγόρασε σκύλο 35.000 ευρώ μετά από απειλές για τη ζωή του

Ο Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ βρίσκεται στο “στόχαστρο” των οπαδών της Νιούκαστλ, αλλά και της εθνικής Σουηδίας, δεχόμενος ακόμη και απειλές για τη ζωή του, οι οποίες και φαίνεται ότι τον οδήγησαν στην αγορά ενός σκύλου 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο Αλεξάντερ Ίσακ επένδυσε σε έναν σκύλο εκπαιδευμένο φύλακα, για να έχει μεγαλύτερη προστασία στο σπίτι του, αλλά και όταν βγαίνει από αυτό στο Λίβερπουλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετεγγραφή του στους “κόκκινους” από τη Νιούκαστλ το περασμένο καλοκαίρι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των οπαδών της δεύτερης, ενώ ο αποκλεισμός της Σουηδίας από τα προκριματικά του Μουντιάλ, έχει “βαρύνει” σε μεγάλο βαθμό το νέο μεγάλο αστέρι της ομάδας. Κάπως έτσι τα μηνύματα εναντίον του έχουν… ξεφύγει και ο ίδιος αναγκάστηκε να πάρει τα μέτρα του.

Στο πλαίσιο αυτό, ξόδεψε και 30.000 λίρες ή σχεδόν 35.000 ευρώ, για να αποκτήσει ένα άριστο εκπαιδευμένο ντόπερμαν, το οποίο και θα έχει πλέον στο σπίτι του.