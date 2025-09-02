Ο Αλέξις Σάντσες υπέγραψε στην Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα

Ο Αλέξις Σάντσες, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ιντερ, έλυσε την συνεργασία του με την Ουντινέζε και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Σεβίλλη, όπου προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέϊδα.

«Με μια καριέρα που είναι εφικτή για πολύ λίγους παίκτες και έχοντας παίξει για πολλούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, ο Αλέξις Σάντσες φτάνει στο Νερβιόν (σ.σ την γειτονιά της Σεβίλλης όπου βρίσκεται το γήπεδο του συλλόγου) για να φέρει την εμπειρία και τις ικανότητές του στο σκοράρισμα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Σεβίλλης, ενώ η Ουντινέζε «αποχαιρέτησε» τον 36χρονο Χιλιανό, ως εξής:

«Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι της Ουντινέζε και του Αλέξις Σάντσες. Ο σύλλογος και ο θρύλος του ασπρόμαυρου συλλόγου κατέληξαν σε συμφωνία για την λύση του συμβολαίου του. Ο Αλέξις θα είναι για πάντα ο “Νίνιο Μαραβίγια” μας».

Ο Αλέξις Σάντσες βρίσκεται στη δύση της καριέρας του και μένει να φανεί αν μπορεί βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στο ισπανικό πρωτάθλημα.