Ο Αλκαράθ έπαιξε τένις με τον Ρονάλντο το «φαινόμενο» και πήρε φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας

Ο Κάρλος Αλκαράθ αγωνίστηκε στο Μαϊάμι κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα σε αγώνα επίδειξης και συναντήθηκε με τον Ρονάλντο το «φαινόμενο», αλλάζοντας μάλιστα και κάποιες μπαλιές στο court.

Ο Ρονάλντο έδειξε ότι έχει τεχνική και στο τένις, καθώς ήταν άνετος με τη ρακέτα την ώρα που έπαιξε σε χαλαρούς ρυθμούς κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τον εκθείασε, λέγοντας ότι ο Βραζιλιάνος έπαιξε πραγματικά καλά.

Ο Ισπανός τενίστας έχει κατακτήσει 5 Grand Slam και όταν συναντήθηκαν με τον Ρονάλντο φάνηκε να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, με το «φαινόμενο» να του δίνει μία φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας με το νούμερο 9 και το όνομά του στην πλάτη.

Ο Βραζιλιάνος αφού παρέδωσε τις μετοχές του σε Κρουζέιρο και Βαγιαδολίδ έριξε την προσοχή του στο τένις και ως ερασιτέχνης αθλητής, αλλά και ως επιχειρηματίας, μιας και ήδη «τρέχει» επιχειρηματικό project για κατασκευή 100 γηπέδων τένις και πάντελ σε Ρίο Ντε Τζανέιρο και Σάο Πάολο.