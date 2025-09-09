Αθλητικά

Ο Άλμπερεν Σενγκούν έγραψε ιστορία στα Eurobasket – Ο Τούρκος έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σημειώνει triple double

6ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σημειώνει triple-double
Ο Αλπερέν Σενγκούν της Τουρκίας (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Αλπερέν Σενγκούν της Τουρκίας (ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι το “αστέρι” της Τουρκίας στο Eurobasket και έγραψε ιστορία στη διοργάνωση, με το triple-double που πέτυχε στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία.

Ο Σενγκούν στο πρώτο μέρος του προημιτελικού με την Πολωνία έφτασε συνολικά τα 70 ριμπάουντ και τις 46 ασίστ στην φετινή διοργάνωση. Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 30 χρόνια με 70+ ριμπάουντ και 40+ ασίστ σε ένα τουρνουά.

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατέγραψε 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 25 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας μαζί και 3 κλεψίματα και έγινε ο μόλις έκτος παίκτης στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ που πετυχαίνει triple-double!

Μάλιστα, νωρίτερα στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε καταγράψει και εκείνος triple-double στη νίκη της Σλοβενίας κόντρα στο Βέλγιο για τη φάση των ομίλων.

Ντόντσιτς, Πονίτκα, Μαντάκε και Κούκοτς και Βράνκοβιτς είναι οι προηγούμενοι παίκτες με triple-double στην ιστορία του Eurobasket.

– Στόικο Βράνκοβιτς 12π., 13ρ., 10μπλ. (1993)

– Τόνι Κούκοτς 15π., 12ρ., 11ασ. (1995)

– Ράρες Μαντάκε 14π., 11ρ., 10ασ. (2017)

– Ματέους Πονίτκα 26π., 16ρ., 10ασ. (2022)

– Λούκα Ντόντσιτς 26π., 10ρ., 11ασ. (2025)

