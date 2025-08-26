Αθλητικά

Ο Αμντουλί Μανέ έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό – «Έχω δει video με τους φιλάθλους, είναι τρελοί»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του
Ο Αμντουλί Μανέ
Ο Αμντουλί Μανέ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο Αμντουλί Μανέ πάτησε στη χώρα μας, με τον Γκαμπονέζο να δείχνει ανυπόμονος να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτοντας πως με τους νταμπλούχους Ελλάδας βρισκόταν σε επαφές από την περασμένη σεζόν.

Μάλιστα, ο Μανέ ανέφερε πως αποτελεί όνειρο για τον ίδιο η συμμετοχή στο Champions League με τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι όνειρο, ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Οι δηλώσεις του Αμντουλί Μανέ

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος».

Για τη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στο Champions League:

«Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

Για όσα γνωρίζει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού:

«Έχω δει βίντεο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο YouTube, είναι τόσο τρελοί… Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό πριν από το φετινό καλοκαίρι:

«Ναι, υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό από πέρυσι, όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα».

