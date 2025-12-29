Ο Ανδρέας Τετέι φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 7 στον Παναθηναϊκό και έκανε ποδαράκια στη Φωκίωνος Νέγρη

Ο Ανδρέας Τετέι αποχαιρέτησε την Κηφισιά και άνοιξε το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τον Παναθηναϊκό να τον παρουσιάζει με ένα εντυπωσιακό video και την πρώτη του συνέντευξη στο PAO TV.

Μετά το συγκινητικό του αντίο στην Κηφισιά, ο Ανδρέας Τετέι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το νούμερο 7 στη Λεωφόρο, ενώ έκανε και “ποδαράκια” στην οδό Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, στο πρώτο του video ως παίκτης του “τριφυλλιού”.

Ο διεθνής επιθετικός μίλησε στη συνέχεια και στο PAO TV για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την εικόνα που έχει για την ομάδα μετά τα παιχνίδια εναντίον της ως αντίπαλος.

Οι δηλώσεις του Τετέι

Για τα συναισθήματά του: “Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα. Από μικρό παιδί τη θυμόμουν και πάντα περνούσα από εδώ για να πάω στο σχολείο, στο λύκειο που πήγαινα εδώ στους Αμπελόκηπους. Πάντα περνούσα, κοιτούσα το γήπεδο, το χάζευα και έλεγα: “Μια μέρα θα ήθελα πολύ να παίξω εδώ”.

Για το πότε ξεκίνησαν τα όνειρά του: “Tα όνειρά μου ξεκίνησαν να τα κάνω όταν ήμουν 18-19 χρονών, αυτό ήταν όταν πήγα στην Κηφισιά και κατάλαβα ότι μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω”.

Για το αν ήταν αυτή η κατάλληλη στιγμή για τη μεταγραφή του: “Ναι, ήταν το καλύτερο timing τώρα, γιατί και την τελευταία φορά που είχαμε μια πρόταση ακριβώς την ίδια περίοδο δεν την προχωρήσαμε. Οπότε τώρα είχαμε πει ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να γίνει τον Ιανουάριο, δηλαδή στη μέση της περιόδου”.

Για την πίεση στο τριφύλλι: “Το ξέρω ότι υπάρχει, αλλά αισθάνομαι πολύ έτοιμος για όλα”.

Για το εάν μίλησε με τον Στέφανο Κοτσόλη: “Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί κοιτούσα πιο πολύ τις τελευταίες μου μέρες στην Κηφισιά, αλλά μου είχε πει ότι όταν έρθω εδώ, με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή προπόνηση, θα κάνω πάρα πολλά πράγματα”.

Για το αν θεωρεί πως θα βελτιωθεί: “Σίγουρα, έχω πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και με την προπόνηση της ομάδας θα βελτιωθώ πάρα πολύ. Θα φανεί κιόλας στην πορεία ότι έχω βελτιώσει τις αδυναμίες μου”.

Για την εικόνα που έχει έχοντας παίξει ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού: “Η εικόνα που έχω για τη νέα ομάδα είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει πονέσει πολύ τον τελευταίο καιρό για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθήσω πάρα πολύ την ομάδα και αυτή να βοηθήσει κι εμένα. Σίγουρα και ο πρόεδρος και οι οπαδοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο”.

Για το τι θα ήθελε να πετύχει: “Θα ήθελα σίγουρα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, αλλά και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός. Καλός σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης, γιατί αυτά μένουν στο ποδόσφαιρο”.

Για το μέλλον του: “Δεν έχω ποτέ ταβάνι. Δηλαδή πάντα ονειρεύομαι το κάτι παραπάνω. Και εδώ θέλω να δείξω πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και στην Ευρώπη”.

Για το τι θα ήθελε να δείξει στον κόσμο: “Την ψυχή μου και τη μαχητικότητά μου και ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Έχω έρθει εδώ για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά”.