Ο Ανδρέας Τετέι του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησε δυο λέξεις για να περιγράψει το ιδανικό του ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Ο Ανδρέας Τετέι έκανε μια εμφάνιση που θα θυμάται για όλη του τη ζωή. Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τον πρώτο του ευρωπαϊκό ματς, αγωνιζόμενος βασικός στο Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (2-2) για τα playoffs του Europa League και μάλιστα σημείωσε και τα δυο γκολ των “πρασίνων”.

Μια ημέρα μετά (20.02.2026), με ανάρτησή του στα social media, ο Ανδρέας Τετέι αναφέρθηκε στο απίθανο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο ΟΑΚΑ και χαρακτήρισε ονειρική την παρθενική του εμφάνιση εκτός των “συνόρων”, με τον Παναθηναϊκό.

“Ονειρικό ντεμπούτο”, έγραψε ο 24χρονος επιθετικός, ποστάροντας φωτογραφίες του από το ματς με τους Τσέχους για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Δυο λέξεις ήταν αρκετές για να περιγράψουν τη χαρά του.