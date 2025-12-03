Αθλητικά

Ο Ανδρέας Βαζαίος πέρασε με τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά των 100μ. μικτής ατομικής, πρόκριση και για την Παυλοπούλου

Πολύ καλά συνεχίζεται η πορεία των Ελλήνων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας
Ανδρέας Βαζαίος
Ο Ανδρέας Βαζαίος/ (ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Ανδρέας Βαζαίος με τρομερή εμφάνιση στα προκριματικά των 100μ. μικτής ατομικής πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας ως πρώτος. Ο 31χρονος κολυμβητής θα ψάξει την πρόκριση στον τελικό για να διεκδικήσει το 11ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με χρόνο 52.09 πέρασε με τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά ο Ανδρέας Βαζαίος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λουμπλίν της Πολωνίας. Ο ημιτελικός είναι σήμερα στις 21:25 (03/12/25).

 

Στον ημιτελικό προκρίθηκε και η Νικόλ Παυλοπούλου κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ μικτής ατομικής. Η ελληνίδα κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 1:00.01 και έσπασε το δικό της ρεκόρ, που ήταν 1:01:12. Πέτυχε την 16η καλύτερη επίδοση και θα ψάξει στο βραδινό ημιτελικό (03/12/25, 21:16) να ρίξει το χρόνο της κάτω από το ένα λεπτό για να έχει ελπίδες πρόκρισης στον τελικό.

 

 

Ο Δημήτρης Μάρκος αποκλείστηκε κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο με χρόνο 1:43:82. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε έβδομος και έμεινε με γλυκόπικρη γεύση από την προκριματική σειρά.

 

Ο Απόστολος Παπαστάμος που είχε δηλώσει συμμετοχή στα 100μ. Μικρής ατομικής δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω αμυγδαλίτιδας που τον ταλαιπωρεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
81
75
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo