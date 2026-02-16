Συμβαίνει τώρα:
Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς αναδείχθηκε MVP του NBA All Star Game 2026

Κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο του MVP ο Έντουαρντς
Ο Άντονι Έντουαρντς
Ο Άντονι Έντουαρντς με το βραβείο του MVP / Reuters / Kirby Lee-Imagn Images

Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς οδήγησε την ομάδα των Αστέρων στην κατάκτηση του τροπαίου στο All Star Game του NBA για το 2026 και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Όντας καθοριστικός στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Αστέρων με την ομάδα του Κόσμου, αλλά και κορυφαίος του τελικού με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Άντονι Έντουαρντς χάρισε στην ομάδα των Αστέρων το τρόπαιο στο νέο φορμάτ του All Star Game του NBA και ο ίδιος πήρε το βραβείο του MVP.

Ο σούπερ σταρ των Αστέρων πέτυχε συνολικά 32 πόντους, έχοντας και 9 ριμπάουντ με 3 ασίστ, ενώ κόντρα στην ομάδα του Κόσμου, έβαλε και το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

Την ομάδα του Έντουαρντς συμπλήρωναν οι Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν.

