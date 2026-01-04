Αθλητικά

Ο Αντονί Μαρσιάλ πέτυχε τρομερό γκολ με την Μοντερέι και έσπασε το «ρόδι» στο Μεξικό μετά από τέσσερις μήνες

Σαν ένα πρωτοχρονιάτικο “θαύμα” μοιάζει για τους φίλους της Μοντερέι το γκολ του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/MIGUEL SIERRA

Ο Αντονί Μαρσιάλ δέχθηκε μεγάλη αμφισβήτηση από την αρχή της αγωνιστικής σεζόν στην Μοντερέι, αφού δεν μπορούσε με τίποτα να πετύχει γκολ. Μάλιστα, ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ άκουσε πρώην παίκτες της μεξικανική ομάδας να τον κατηγορούν ανοιχτά για έλλειψη προσπάθειας και να τον παρομοιάζουν ακόμη και με… κώνο μέσα στο γήπεδο.

Τέσσερις μήνες -και 12 αγώνες- μετά από τη μετεγγραφή του στην Μοντερέι, ο Αντονί Μαρσιάλ κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ στο Μεξικό!

Η Μοντερέι εξασφάλισε την πρώτη την νίκη για το 2026 επικρατώντας με 3-0 επί των Λεόνες Νέγκρος, σε ένα φιλικό προετοιμασίας, με τον Άντονι Μαρσιάλ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της μεξικάνικης ομάδας

Το τέρμα του Γάλλου επιθετικού ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα που θύμισε λίγο τον παίκτη που βλέπαμε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μαρσιάλ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά, απέφυγε τον αμυντικό που βρήκε μπροστά του και “εκτέλεσε” τον τερματοφύλακα των Λεονές Νέγκρος “τσιμπώντας” την μπάλα από πάνω του και σημειώνοντας το δεύτερο γκολ του φιλικού αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
202
201
117
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo