Ο Αντονί Μαρσιάλ πέτυχε τρομερό γκολ με την Μοντερέι και έσπασε το «ρόδι» στο Μεξικό μετά από τέσσερις μήνες

Ο Αντονί Μαρσιάλ δέχθηκε μεγάλη αμφισβήτηση από την αρχή της αγωνιστικής σεζόν στην Μοντερέι, αφού δεν μπορούσε με τίποτα να πετύχει γκολ. Μάλιστα, ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ άκουσε πρώην παίκτες της μεξικανική ομάδας να τον κατηγορούν ανοιχτά για έλλειψη προσπάθειας και να τον παρομοιάζουν ακόμη και με… κώνο μέσα στο γήπεδο.

Τέσσερις μήνες -και 12 αγώνες- μετά από τη μετεγγραφή του στην Μοντερέι, ο Αντονί Μαρσιάλ κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ στο Μεξικό!

Η Μοντερέι εξασφάλισε την πρώτη την νίκη για το 2026 επικρατώντας με 3-0 επί των Λεόνες Νέγκρος, σε ένα φιλικό προετοιμασίας, με τον Άντονι Μαρσιάλ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της μεξικάνικης ομάδας

Το τέρμα του Γάλλου επιθετικού ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα που θύμισε λίγο τον παίκτη που βλέπαμε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

EL PRIMER GOL DE ANTHONY MARTIAL CON RAYADOS DE MONTERREY EN MEXICO!

GOLAZO.



GOLAZO.



Ο Μαρσιάλ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά, απέφυγε τον αμυντικό που βρήκε μπροστά του και “εκτέλεσε” τον τερματοφύλακα των Λεονές Νέγκρος “τσιμπώντας” την μπάλα από πάνω του και σημειώνοντας το δεύτερο γκολ του φιλικού αγώνα.