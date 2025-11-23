Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς κάνει θραύση στο NCAA

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση στη νίκη του Ιλινόι απέναντι στο Λονγκ Άιλαντ με 98-58. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-1, την ίδια ώρα που το Λονγκ Άιλαντ βρίσκεται πλέον στο 3-3.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έκανε για ακόμη μία φορά μία τρομερή εμφάνιση. Στα 24 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ.

Μπορεί ακόμα να μην έχει επιλέξει την εθνική ομάδα που θα… υπηρετήσει (της Σερβίας ή της Ελλάδας) αλλά ο Στογιάκοβιτς έχει καταφέρει να εκτινάξει τα νούμερά του, όσον αφορά το φετινό αγωνιστικό έτος στο NCAA και τις τέσσερις συμμετοχές του.

Συγκεντρώνει 16.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μέσο όρο.