Αθλητικά

Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε με «θρίλερ» στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Ισόβαθμος στη 17η θέση, ο Σίσκος κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση
Ο Απόστολος Σίσκος σε αγώνα του (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Ο Απόστολος Σίσκος σε αγώνα του (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας στην Πολωνία, μετά από ισοβαθμία στη 17η θέση.

Με χρόνο 1:55.61, ο Απόστολος Σίσκος “μοιράστηκε” με τον Ελβετό, Ιλάν Γκάγκνεμπιν, τη 17η θέση των προκριματικών στα 200 μέτρα πεταλούδα και θα εκμεταλλευτεί την παρουσία τριών Πολωνών στην πρώτη θέση (θα κοπεί ένας), για να βρεθεί μαζί με τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης.

Η καταπόνηση των αθλητών στο συγκεκριμένο αγώνισμα, δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνα μπαράζ και έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στα ημιτελικά.

Ο Σίσκος θα αγωνισθεί και πάλι στις 20:51 με στόχο πλέον την είσοδο στον τελικό.

Αθλητικά
