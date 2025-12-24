Ο Άρης είναι κοντά στην απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα

Την πρώτη του μετεγγραφή, ενόψει Ιανουαρίου, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο Άρης. Το «φλερτ» της ομάδας με τον Μάρτιν Χόνγκλα φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη, ο 27χρονος διεθνής Καμερουνέζος μέσος θα φορέσει τα κίτρινα των Θεσσαλονικέων, με την έγκριση του Μανόλο Χιμένεθ, με τον Ρούμπεν Ρέγες να κινεί τις διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χόνγκλα, δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί στην Γρανάδα, μετρώντας μόλις τέσσερις εμφανίσεις, με τελευταία αυτή κόντρα στην Ουέσκα στην 28 Σεπτεμβρίου.

Ο Χόνγκλα αναμένεται να πάει στον Άρη-αρχικά- με τη μορφή δανεισμού, ενώ στο deal θα υπάρξει και οψιόν αγοράς, για το προσεχές καλοκαίρι.