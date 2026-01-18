Ο Άρης θέλει να πυροδοτήσει τη βόμβα Κόρι Τζόζεφ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης είναι ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Κόρι Τζόσεφ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ είχε ανακοινωθεί από την Μονακό, ωστόσο δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, ούτε στη EuroLeague, εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχουν οι Μονεγάσκοι.

Πρόκειται για έναν παίκτη από το πάνω ράφι με τεράστια εμπειρία από το NBA. O μεταγραφικός στόχος του Άρη έχει αγωνιστεί σε 866 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ, μετρώντας 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά 21.1 λεπτά από το 2011 έως το 2025.

Ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται να ανεβάσει επίπεδο τον Άρη, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή της ομάδας με το ταλέντο και την εμπειρία του.