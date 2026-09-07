Αθλητικά

Ο γιος του Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο παίκτη του Άγιαξ στο ντέρμπι με την Αϊντχόφεν

Ο Άαρον Μπάουμαν υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, όπως θλάση στον πνεύμονα και θα μείνει στα “πιτς” όλο τον Σεπτέμβριο
ΦΩΤΠ Prestige
ΦΩΤΠ Prestige/Soccrates/Getty Images
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Η πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν επιβλήθηκε 5-0 του Άγιαξ, μέσα στη “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”, στο μεγάλο ντέρμπι της Eredivisie ένα ματς που είχε μια “άγρια” στιγμή λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, με τον τραυματισμό του Άαρον Μπάουμαν του “Αίαντα” από τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ.

Δέκα λεπτά πριν το φινάλε, ο αμυντικός του Άγιαξ, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ, πήγε με άγαρμπο τρόπο προς τον αντίπαλό του και τον “γκρέμισε”.

Ο Μπάουμαν έπεσε στο χορτάρι και σφάδαζε, έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Άγιαξ να ενημερώνει ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο αμυντικός των γηπεδούχων υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σοβαρό χτύπημα στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ ανέφερε: “Ο Άαρον Μπάουμαν δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπάουμαν υπέστη αρκετούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων μώλωπες στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο και την Κυριακή για προληπτική παρακολούθηση. Περαστικά, Άαρον!”

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