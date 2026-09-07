Ο γιος του Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο παίκτη του Άγιαξ στο ντέρμπι με την Αϊντχόφεν

Η πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν επιβλήθηκε 5-0 του Άγιαξ, μέσα στη “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”, στο μεγάλο ντέρμπι της Eredivisie ένα ματς που είχε μια “άγρια” στιγμή λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, με τον τραυματισμό του Άαρον Μπάουμαν του “Αίαντα” από τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ.

Δέκα λεπτά πριν το φινάλε, ο αμυντικός του Άγιαξ, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ, πήγε με άγαρμπο τρόπο προς τον αντίπαλό του και τον “γκρέμισε”.

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Ο Μπάουμαν έπεσε στο χορτάρι και σφάδαζε, έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Άγιαξ να ενημερώνει ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο αμυντικός των γηπεδούχων υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σοβαρό χτύπημα στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.

Hollanda liginde cinayet girişimi



PSV li Van bommel rakibi Aaron Bouwman a kafa göz daldı



Bouwman ölümden döndü



Önce kırık var zannedildi



Hastanede akciğer ve boyun ezilmesi yaşadığı anlaşıldı



4 hafta sahalardan uzak kalacak



Bu pozisyonda van Bommel sarı kart gördü



VAR… — Futboldur Hayat (@futboldurhayat) September 6, 2026

Στην ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ ανέφερε: “Ο Άαρον Μπάουμαν δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπάουμαν υπέστη αρκετούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων μώλωπες στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο και την Κυριακή για προληπτική παρακολούθηση. Περαστικά, Άαρον!”