Η Μοντερέι των Αλμέιδα και Πινέδα ηττήθηκε 2-0 στον τελικό του Leagues Cup – Μοιραίος ο Μεξικανός στο πρώτο γκολ της Τολούκα

Η Μοντερέι δεν κατάφερε να σηκώσει τον τίτλο! Η ομάδα των Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα γνώρισε την ήττα με 2-0 στον τελικό του Leagues Cup, διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν ομάδες από το Μεξικό και το MLS.

Ο Αλέξις Βέγκα άνοιξε το σκορ μόλις στο 4′, εκμεταλλευόμενος λάθος του Ορμπελίν Πινέδα. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ βρέθηκε στα όρια της μικρής περιοχής της Μοντερέι, δεν φρόντισε να διώξει γρήγορα την μπάλα και ο Αλέξις Βέγκα έκανε το 1-0.

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Ο Χελίνιο ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 70’, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Εστεμπάν Αντράδα σε σουτ του Φεντερίκο Βίνιας

Η Τολούκα έγινε έτσι η πρώτη ομάδα από το Liga MX που κατακτά το Leagues Cup στη σημερινή του μορφή, μετά τους Ίντερ Μαϊάμι (2023), Columbus Crew (2024) και Seattle Sounders (2025).

Από την άλλη, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, δεν κατάφερε να κατακτήσει τον έκτο τίτλο του ως προπονητής στο Μεξικό, ο οποίος θα ήταν ο πρώτος του από το 2019.