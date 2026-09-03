Αθλητικά

Ο Αζεντίν Ουναΐ αποθεώθηκε από τους οπαδούς στο Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πήρε θέση στα επίσημα του ΟΑΚΑ το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού
Ο Ουναΐ
Ο Ουναΐ στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Αζεντίν Ουναΐ βρέθηκε για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τον κόσμο που έδωσε το “παρών” στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι ενθουσιασμένοι από την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στην ομάδα τους και το έδειξαν και στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, όταν είδαν τον Μαροκινό μέσο να παίρνει θέση στην κερκίδα.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”, οι οποίοι και ανυπομονούν πια να τον δουν ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Ουναΐ είναι πιθανό πια να κάνει ντεμπούτο στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League.

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Αθλητικά
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