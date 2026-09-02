Ο Αζεντίν Ουναΐ έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι και πάλι παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού οι “πράσινοι” συμφώνησαν με τη Χιρόνα για τη μετεγγραφή του και ο Μαροκινός μέσος έφθασε στην Ελλάδα για να υπογράψει στους “πράσινους”.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ο Αζεντίν Ουναΐ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και έφυγε… τρέχοντας για τα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και να προλάβει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του “τριφυλλιού”.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Ουναΐ θα φορέσει ξανά τη φανέλα του “τριφυλλιού”, για μία δεύτερη θητεία στην ομάδα, μετά τον δανεισμό του από τη Μαρσέιγ τη σεζόν 2024-25.