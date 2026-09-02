Ο Ροντινέι αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό: «Αυτός ο σύλλογος, αυτή η χώρα και οι φίλαθλοί μας έγιναν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου»

Ο Ροντινέι αποχώρησε μετά από σχεδόν μία τετραετία από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος στη Βραζιλία, με τον ίδιο να αποχαιρετάει τους Πειραιώτες με ένα video στα social media.

Έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι είπε “αντίο” στους Πειραιώτες για να επιστρέψει στην πατρίδα του και ευχαρίστησε τους οπαδούς των “ερυθρόλευκων” για την αγάπη που του έδειξαν.

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Οι δηλώσεις του Ροντινέι

«Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ήρθε η ώρα να πω αντίο στον Ολυμπιακό. Είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια όλα όσα έζησα εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η χώρα και οι φίλαθλοί μας έγιναν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, χαρίζοντάς μου αναμνήσεις και στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου.

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ελλάδας και γράψαμε ιστορία κατακτώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου σε περισσότερα από 100 χρόνια. Είμαι απίστευτα υπερήφανος που ήμουν μέρος αυτής της ιστορίας. Φεύγω με την καρδιά μου γεμάτη ευγνωμοσύνη.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό και, πάνω απ’ όλα, τους φιλάθλους μας για όλα και για την αγάπη που μου δείξατε. Το ποδόσφαιρο μπορεί να με ταξιδέψει σε νέα μέρη, αλλά ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα μέρος της ιστορίας μου.

Ευχαριστώ για όλα, οικογένεια του Ολυμπιακού».