ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0: «Άντεξαν» οι Κρητικοί και πήραν ισοπαλία στην Τούμπα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Χριστογεώργο να σταματάει τους Θεσσαλονικείς.

Μέσα σε έντονη βροχόπτωση στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ “πολιόρκησε” τον ΟΦΗ και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ, αλλά δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς την εστία των Κρητικών και πήρε μόνο ένα βαθμό στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ πήρε από την αρχή του αγώνα την κατοχή της μπάλας και έχασε την πρώτη του ευκαιρία για γκολ στο 10′, με τον Ούγκρεσιτς να πλασάρει από πλεονεκτική θέση στην περιοχή, αλλά την μπάλα να κοντράρει πριν περάσει τη γραμμή της εστίας του ΟΦΗ.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να είναι πιο “απειλητικοί” και στο 27′ είχαν νέα καλή στιγμή, με τον Ζίβκοβιτς να συγκλίνει από δεξιά, αλλά το σουτ του να σταματάει στον Χριστογεώργο, που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Ο ΟΦΗ είχε από την πλευρά του μόνο δύο μακρινά σουτ του Αποστολάκη να επιδείξει στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο όμως δεν μέτρησε ο διαιτητής. Ο Σορετίρε σκόραρε μετά από δοκάρι του Μύθου, ο οποίος είχε κάνει όμως φάουλ στον τερματοφύλακα των Κρητικών, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-0 πριν την ανάπαυλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Τούμπα, αλλά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος και να χάνει ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για γκολ.

Ο Χριστογεώργος κατέβασε… ρολά για τους Κρητικούς και με μία σειρά από σπουδαίες αποκρούσεις, κράτησε το μηδέν στην εστία του και την ισοπαλία για τον ΟΦΗ στην Τούμπα. Στο 50′ και στο 59′, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είπε “όχι” σε σουτ του Μύθου, ενώ στο 60′, ο Σορετίρε πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση στην περιοχή των Κρητικών.

Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε έτσι το γκολ και έχασε στο φινάλε και τον Τέιλορ με απευθείας κόκκινη κάρτα, για ένα σκληρό φάουλ στο χώρο του κέντρου, με τον Σκωτσέζο μπακ να χάνει το επόμενο ματς της ομάδας του. Το σκορ στην Τούμπα έμεινε έτσι στο 0-0 με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό.