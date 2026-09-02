Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0 Τελικό: Ισοπαλία με «ήρωα» τον Χριστογεώργο για τους Κρητικούς

«Επανάληψη» του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στην πρώτη αγωνιστική της League Phase
Ο Σορετίρε
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Πρώτη αγωνιστική της League Phase
0 - 0
Τελικό σκορ
Ο Σορετίρε σε προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

00:23 | 03.09.2026

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά ο Χριστογεώργος κατέβασε... ρολά για τον ΟΦΗ και κράτησε το 0-0 στην Τούμπα, για την πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

00:21 | 03.09.2026
Τέλος στο ματς!
00:21 | 03.09.2026

Απομένουν λίγα λεπτά για τη λήξη, αλλά ο Τέιλορ θα χάσει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Super League

00:20 | 03.09.2026
Κόκκινη κάρτα στον Τέιλορ! Με 10 παίκτες οι Θεσσαλονικείς στο φινάλε του αγώνα
00:20 | 03.09.2026

Ο Τέιλορ έκανε σκληρό φάουλ στο χώρο του κέντρου και ο διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα, αλλά πάει στο VAR για κόκκινη

00:16 | 03.09.2026
Πάει στο VAR για κόκκινη κάρτα ο διαιτητής!
00:16 | 03.09.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

00:16 | 03.09.2026
90'

Ο Σορετίρε πήγε να εκμεταλλευτεί μία μονομαχία του Εντιαγέ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου

00:11 | 03.09.2026
88'

Παραλίγο αυτογκόλ του Φούντα μετά από κόρνερ του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

00:10 | 03.09.2026
85'

Ο ΟΦΗ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία του

00:10 | 03.09.2026
80'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, μετά και τις αλλαγές των δύο προπονητών

23:58 | 02.09.2026
70'

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας και ψάχνει το γκολ στην Τούμπα

23:48 | 02.09.2026
Και η μεγάλη ευκαιρία του Σορετίρε!

23:47 | 02.09.2026

Νωρίτερα η πρώτη απόκρουση του Χριστογεώργου

 

23:46 | 02.09.2026
61'
Τεράστια φάση για τον ΠΑΟΚ!

Ο Σορετίρε σούταρε σχεδόν σε κενή εστία από κοντά, αλλά με πολύ δύναμη κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

23:40 | 02.09.2026
59'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Χριστογεώργος έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Μύθου, ενώ αμέσως μετά μπλόκαρε ένα δεύτερο σουτ από τον Σορετίρε

23:35 | 02.09.2026

Μακρινό σουτ του Ούγκρεσιτς, η μπάλα άουτ

23:33 | 02.09.2026
50'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Χριστογεώργος γλίστρησε και έχασε την μπάλα, αλλά επέστρεψε και απέκρουσε το σουτ του Μύθου αμέσως μετά

23:32 | 02.09.2026

Περίπου ένα 10λεπτο χάθηκε πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά η βροχή δυναμώνει ξανά στην Τούμπα

23:30 | 02.09.2026

23:29 | 02.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
23:21 | 02.09.2026

Τώρα βγαίνουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

23:20 | 02.09.2026

Οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και επέστρεψαν στα αποδυτήρια με απόφαση του διαιτητή

23:19 | 02.09.2026

Μικρή καθυστέρηση στο δεύτερο ημίχρονο, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη

23:10 | 02.09.2026
Το γκολ που δεν μέτρησε!

23:03 | 02.09.2026

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στον ΟΦΗ και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες με 0-0 στα αποδυτήρια.

23:02 | 02.09.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
23:02 | 02.09.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο διαιτητής θα κρατήσει λίγο παραπάνω χρόνο

23:01 | 02.09.2026
Δεν μετράει το γκολ! Συμφώνησε και το VAR!
23:00 | 02.09.2026
45'

Από σέντρα του Μπάμπα και κόντρα, η μπάλα έφθασε στον Μύθου που έκανε το γυριστό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τάισον την έστειλε αμέσως μετά στα δίχτυα, αλλά ο Έλληνας επιθετικός είχε κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, όπως έδειξε ο διαιτητής

22:54 | 02.09.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής έχει δώσει φάουλ στην αρχή της φάσης!
22:53 | 02.09.2026
40'

Νέο σουτ του Αποστολάκη έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ

22:49 | 02.09.2026
37'

Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία να περνάει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του

22:48 | 02.09.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Ζίβκοβιτς!

22:42 | 02.09.2026
Το σουτ του Αποστολάκη!

22:37 | 02.09.2026
27'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, με τον Χριστογεώργο να πέφτει και να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια

22:35 | 02.09.2026
22'

Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

22:35 | 02.09.2026
20'

Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Μύθου έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε

22:34 | 02.09.2026

22:26 | 02.09.2026

Πολύ βροχή στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν να βρουν ρυθμό, μετά το επιθετικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ

22:25 | 02.09.2026

Από το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ αλλά αστόχησε αρκετά

22:20 | 02.09.2026
10'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ωραίο τακουνάκι από τον Ζίβκοβιτς, με τον Ούγκρεσιτς να πλασάρει από κοντά, αλλά την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ

22:16 | 02.09.2026

Ντεμπούτο κάνει για τον ΠΑΟΚ στο ματς ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ ο ΟΦΗ δεν έχει στην αποστολή του τον Τιάγκο Νους που ταξιδεύει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό

 

Ο Τιάγκο Νους
Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον ΟΦΗ για τον Τιάγκο Νους
Προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που περιλαμβάνει ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου στους Κρητικούς μέχρι το 2028 - Θα παραμείνει στον ΟΦΗ μέχρι τον Γενάρη ο Αργεντινός
22:11 | 02.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
22:11 | 02.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Φωτιά στο VAR

22:10 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ


Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Κόντρος

21:58 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου

21:57 | 02.09.2026

Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έτσι... ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό, με τον ΟΦΗ να ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του

21:57 | 02.09.2026

Μετά τη "μονομαχία" τους στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα τους στη League Phase

21:56 | 02.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

21:56 | 02.09.2026
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