ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0 Τελικό: Ισοπαλία με «ήρωα» τον Χριστογεώργο για τους Κρητικούς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.
Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά ο Χριστογεώργος κατέβασε... ρολά για τον ΟΦΗ και κράτησε το 0-0 στην Τούμπα, για την πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Απομένουν λίγα λεπτά για τη λήξη, αλλά ο Τέιλορ θα χάσει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Super League
Ο Τέιλορ έκανε σκληρό φάουλ στο χώρο του κέντρου και ο διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα, αλλά πάει στο VAR για κόκκινη
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Σορετίρε πήγε να εκμεταλλευτεί μία μονομαχία του Εντιαγέ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου
Παραλίγο αυτογκόλ του Φούντα μετά από κόρνερ του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο ΟΦΗ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία του
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, μετά και τις αλλαγές των δύο προπονητών
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας και ψάχνει το γκολ στην Τούμπα
Νωρίτερα η πρώτη απόκρουση του Χριστογεώργου
Ο Σορετίρε σούταρε σχεδόν σε κενή εστία από κοντά, αλλά με πολύ δύναμη κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Χριστογεώργος έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Μύθου, ενώ αμέσως μετά μπλόκαρε ένα δεύτερο σουτ από τον Σορετίρε
Μακρινό σουτ του Ούγκρεσιτς, η μπάλα άουτ
Ο Χριστογεώργος γλίστρησε και έχασε την μπάλα, αλλά επέστρεψε και απέκρουσε το σουτ του Μύθου αμέσως μετά
Περίπου ένα 10λεπτο χάθηκε πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά η βροχή δυναμώνει ξανά στην Τούμπα
Τώρα βγαίνουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και επέστρεψαν στα αποδυτήρια με απόφαση του διαιτητή
Μικρή καθυστέρηση στο δεύτερο ημίχρονο, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στον ΟΦΗ και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες με 0-0 στα αποδυτήρια.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο διαιτητής θα κρατήσει λίγο παραπάνω χρόνο
Από σέντρα του Μπάμπα και κόντρα, η μπάλα έφθασε στον Μύθου που έκανε το γυριστό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τάισον την έστειλε αμέσως μετά στα δίχτυα, αλλά ο Έλληνας επιθετικός είχε κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, όπως έδειξε ο διαιτητής
Νέο σουτ του Αποστολάκη έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία να περνάει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του
Ο Ζίβκοβιτς συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, με τον Χριστογεώργο να πέφτει και να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια
Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ
Από σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Μύθου έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε
Πολύ βροχή στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν να βρουν ρυθμό, μετά το επιθετικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ
Από το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ αλλά αστόχησε αρκετά
Ωραίο τακουνάκι από τον Ζίβκοβιτς, με τον Ούγκρεσιτς να πλασάρει από κοντά, αλλά την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Φωτιά στο VAR
Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Κόντρος
Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου
Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έτσι... ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό, με τον ΟΦΗ να ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του
Μετά τη "μονομαχία" τους στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα τους στη League Phase
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας