ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Η έντονη βροχόπτωση στην Τούμπα έφερε καθυστέρηση στο ματς και «τρέλα» στις κερκίδες

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με το ματς να γίνεται υπό κακές καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη.

Η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με το δυνατό αέρα στην Τούμπα, ανάγκασε τον διαιτητή να καθυστερήσει τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, ζητώντας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ να επιστρέψουν στα αποδυτήρια λίγο πριν τη σέντρα.

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Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε έτσι με περίπου 10 λεπτά καθυστέρηση, αλλά και μέσα σε βροχή, η οποία υποχώρησε αλλά όχι σε βαθμό που να μην επηρεάζει τους παίκτες, αφού στον αγωνιστικό χώρο υπήρχε αρκετό νερό.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδειξαν πάντως να το… διασκεδάζουν στις κερκίδες και συνέχισαν το… πάρτι τους ακόμη και μέσα στη βροχή.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε πάντως κανονικά.