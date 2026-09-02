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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το σούπερ deal με τη Χιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ

Τι προβλέπει η συμφωνία των δύο ομάδων, που έφερε τον Μαροκινό μέσο ξανά στην Ελλάδα
Ο Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ σε αγώνα του Παναθηναϊκού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός έριξε τη “βόμβα” με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και “τρέλανε” τους οπαδούς του, με την επιστροφή του διεθνούς Μαροκινού μέσου, μετά από ένα σούπερ deal με τη Χιρόνα.

Μετά από διαπραγματεύσεις εβδομάδων, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει τη Χιρόνα στα… νερά του και η συμφωνία τους για τη μετεγγραφή του Αζεντίν Ουναΐ είναι τελικά πιο κοντά στα οικονομικά δεδομένα που ήλπιζαν εξ αρχής οι “πράσινοι”.

Παρά τις αρχικές απαιτήσεις της Χιρόνα για ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι “έκλεισε” το deal για τον… Μονυτιαλικό Ουναί στα 11 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του.

Οι “πράσινοι” έχουν συμφωνήσει μάλιστα να αποκτήσουν και το υπόλοιπο 30% του 25χρονου ποδοσφαιριστή, έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και θα δοθούν σε βάθος τριετίας στην ισπανική ομάδα. Θα παίρνει δηλαδή κάθε χρόνο από 10%, δίνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ.

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Αθλητικά
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