Ο Αζεντίν Ουναΐ κλείνει στην Τζιρόνα έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από την Μαρσέιγ

Η γαλλική ομάδα θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Αζεντίν Ουναΐ φέρεται πως θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Τζιρόνα, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο η Μαρσείγ τα έχει βρει σε όλα με τους Ισπανούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μαρσέιγ συμφώνησε με την Τζιρόνα για την παραχώρηση του Αζεντίν Ουναΐ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης!

Η μεταγραφή του Μαροκινού στην ομάδα της LaLiga σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει εναλλακτικές περιπτώσεις για την θέση του δεκαριού, καθώς παρά την μεγάλη επιθυμία της ομάδας, ο παίκτης προτίμησε να συνεχίσει τη καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

«Η Τζιρόνα μόλις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ. Συμφωνία με τη Μαρσέιγ για 6 εκατ. ευρώ + ποσοστό από μελλοντική πώληση, όπως ανέφερε πρώτος ο Ιβάν Κιρός», έγραψε ο Μορέτο στην πλατφόρμα X (Twitter).

Υπενθυμίζεται πως ο Ουναϊ είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν και αποτέλεσε ένα από τους κορυφαίους παίκτες του «τριφυλλιού».

