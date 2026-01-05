Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κίνηση – βόμβα στον Παναθηναϊκό

Παλεύει μία σπουδαία μεταγραφή ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην κατάκτηση της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό με παίκτη από το πιο ψηλό ράφι, θέλοντας να αντιστρέψει το κλίμα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό αλλά και να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες για κατάκτηση της Euroleague.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε ότι προσπαθεί να ολοκληρώσει μία μεγάλη μεταγραφή, μεταγραφή-βόμβα όπως την χαρακτήρισε, ενώ είπε ότι “θα έφερνα και τον Μάικλ Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, για να κατακτήσουμε τη EuroLeague“.

Μένει να φανεί ποιος είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του τριφυλλιού, γιατί αν είναι από ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague, τότε θα πρέπει να δηλωθεί η μεταγραφή του μέχρι τις 18:59 της Δευτέρας (5/1) για να μπορέσει να αγωνιστεί με τα πράσινα στη διοργάνωση.

Το πιθανότερο, πάντως, είναι να πρόκειται για παίκτη από το NBA, με τις φήμες να φέρνουν σε πρώτο πλάνο τον Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος κατέκτησε πέρυσι την Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε και φέτος πήγε στους Σανς, χωρίς να έχει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Φοίνιξ.

Ο ποιοτικός ψηλός αγωνίζεται στη θέση “4”, εκεί ακριβώς που εμφανίζει αδυναμία ο Παναθηναϊκός…

