Η Βιλερμπάν τινάζει τη μπάνκα στην Euroleague: Έκλεισε Μπρουκς και φουλάρει για νέες μεταγραφικές βόμβες

Μέχρι και πριν από λίγους μήνες, η Βιλερμπάν ήταν με το ένα πόδι εκτός Euroleague. Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν και η γαλλική ομάδα αποφάσισε να αλλάξει επίπεδο, ρίχνοντας πολλά λεφτά στην αγορά.

Η Βιλερμπάν στοχεύει πλέον στο να γίνει όχι απλά η κορυφαία γαλλική ομάδα, αλλά μία από τις δυνατές της Euroleague. Ποιος να το φανταζόταν ότι η ASVEL που τελείωσε τη χρονιά με 8 νίκες σε 38 παιχνίδια, τερματίζοντας τελευταία στη βαθμολογία με διαφορά τεσσάρων παιχνιδιών από την 19η Εφές, θα έκανε τέτοια ρελάνς το καλοκαίρι με στόχο να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σύνολο.

Οι Γάλλοι έκλεισαν ήδη τον Άρμονι Μπρουκς της Αρμάνι Μιλάνο, προσφέροντας συμβόλαιο για 2 χρόνια με ετήσιες απολαβές 2.3 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Αμερικανός μπόμπερ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Αρμάνι τη φετινή σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 13,1 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.

Παράλληλα, η Βιλερμπάν φαίνεται ότι είναι κοντά στο να επαναπατρίσει τον Νιλικίνα του Ολυμπιακού και τον Καμπαρό της Μπασκόνια, ενώ το μεγάλο κόλπο θέλει να το κάνει με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έκανε χρονιά καριέρας στη Ζαλγκίρις.

Το σίγουρο είναι ότι οι Γάλλοι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν στην Euroleague, έχοντας βγει στην αγορά με… ανοιχτό το πορτοφόλι.