Αγωνία στην Αργεντινή για τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ: «Θα πρέπει να περιμένουμε»

Ο Λιονέλ Μέσι τραυματίστηκε στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Φιλαντέλφια Ουνιόν και στο στρατόπεδο της Αργεντινής επικρατεί αγωνία για τη συμμετοχή του ηγέτη της στο Μουντιάλ.

Η διάγνωση του τραυματισμού του Λιονέλ Μέσι έδειξε υπερφόρτωση που σχετίζεται με μυϊκή κόπωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής να παραμένει άγνωστο. Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, έδειξε συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει αναμονή για τις επιπρόσθετες εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί.

“Οι αρχικές ειδήσεις δεν είναι τόσο κακές. Λογικά, θα προτιμούσαμε να μην του έχει συμβεί κάτι κακό. Τώρα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πάνω απ’ όλα τα αποτελέσματα από τις επιπρόσθετες εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί, για να δούμε εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως λένε”, τόνισε ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων τις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 16 Ιουνίου κόντρα στους Αφρικανούς.