Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε μόνος του από τον διάδρομο το φινάλε του ημιτελικού Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έζησε κάθε στιγμή του ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο του SKWEEK, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρακολούθησε το φινάλε του αγώνα από την πόρτα ενός διαδρόμου, δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού.

Ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού δεν θέλησε να δει τα τελευταία λεπτά από τη θέση που καθόταν στη διάρκεια του αγώνα.

Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, has left the court and is watching the end of the semifinal from the corridor pic.twitter.com/CuKnkndDvx