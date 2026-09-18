Παναθηναϊκός – Μπουργκ live για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουργκ στο T- Center για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον ΠΑΟΚ να περιμένει να δει τον αντίπαλό του στον τελικό της διοργάνωσης φιλικού χαρακτήρα.