Ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ στο στόχαστρο της Μπρέντφορντ

Ομάδες από τη Serie A παρακολουθούν επίσης τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
Δημήτρης Καλοσκάμης
Ο Δημήτρης Καλοσκάμης με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης με τις εμφανίσεις που κάνει με την ΑΕΚ έχει κερδίσει το σεβασμό πολλών ομάδων από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Μπρέντφορντ να είναι μία απόυτές.

Η Μπρέντφορντ σύμφωνα με την ιταλική «tuttomercato» παρακολουθεί την πορεία του Δημήτρη Καλοσκάμη, που με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει κάνει 12 συμμετοχές και έχει βρει δίχτυα μία φορά.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι αρκετές ομάδες από τη Serie A έχουν τσεκάρει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο 20χρονος παίκτης αν συνεχίσει να εντυπωσιάζει με την ωριμότητα που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο σίγουρα θα αναγκάσει ακόμα περισσότερες ομάδες να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

