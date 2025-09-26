Αθλητικά

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης

Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη
Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης με το μετάλλιό του
Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης με το μετάλλιό του / Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (φωτογράφος Ralf Kuckuck)

Μετά την 4η θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο S8, ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατάφερε να φθάσει και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης έκανε φοβερή κούρσα στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης και με χρόνο 2:27.24 χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα, δεύτερο για την ελληνική αποστολή στη Σιγκαπούρη.

Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιο S1 με χρόνο1:32.55, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κόντου τερμάτισε 6ος με χρόνο 1:43.39. 

Παράλληλα, η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo