Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης

Μετά την 4η θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο S8, ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατάφερε να φθάσει και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης έκανε φοβερή κούρσα στα 200 μέτρα μικτή SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης και με χρόνο 2:27.24 χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα, δεύτερο για την ελληνική αποστολή στη Σιγκαπούρη.

Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιο S1 με χρόνο1:32.55, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κόντου τερμάτισε 6ος με χρόνο 1:43.39.

Παράλληλα, η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.